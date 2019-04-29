В Израиле планируют построить первую атомную электростанцию

Министерство энергетики предлагает рассмотреть создание атомной электростанции в Израиле. Как стало известно в понедельник, 29 апреля, экономическому изданию "Калькалист", в минфин направлен запрос о выделении нескольких сотен тысяч долларов для проведение специального исследования относительно строительства АЭС, передает Trend со ссылкой на Агентство Vesty.co.il

Минэнерго намерено нанять для подготовительной работы над проектом д-ра Жана Коха, эксперта МАГАТЭ международного уровня по вопросам сертификации, безопасности атомных станций и защиты от радиоактивного излучения.

Вопрос возведения АЭС в Израиле обсуждался несколькими правительствами на протяжении более 25 лет. За это время его неоднократно отклоняли, а через некоторое время вновь включали в повестку дня кабинета министров.

В 2017 году глава минэнерго Юваль Штайниц инициировал исследование, цель которого изучить готовность израильского общества к строительству атомной электростанции неподалеку от крупных городов.

По итогам опроса стало ясно, что 70% населения поддерживают внедрение атомной энергетики, но не согласны на размещение станции в заселенных регионах страны.

Первоначальный замысел предусматривал строительство АЭС силами Электрической компании Израиля ("Хеврат-хашмаль"). Планировалось, что мощность станции составит 1300 мегаватт, или 10% общего объема производства.

Однако затем планы поменялись, и было решено предоставить строительство нового комплекса частным компаниям.

Одно из основных преимуществ предполагаемого использования атомной энергии в Израиле состоит в том, что будет заметно снижена зависимость от природных ресурсов.

На сегодняшний день около 70% электроэнергии производится с использованием природного газа, который добывают на месторождениях в Средиземном море. Использование АЭС позволит избежать строительства новых тепловых станций и направить большие объемы газа для продажи за рубеж.

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