В Израиле готовятся к волне пожаров

24 мая 2019 09:46 (UTC+04:00)

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что пожарные Израиля после того, как им удалось остановить 23 мая сильные пожары в Мево Модиин и кибуце Харель готовятся к новым испытаниям - очень жаркой и очень сухой пятнице, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Несмотря на то, что пожарным удалось установить контроль над источниками огня, министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил: “Завтра будет хуже”.

Израильские метеорологи предупреждают, что в пятницу, 24 мая, волна тяжелой жары, накрывшей страну, продолжится и усилиться.

Температура воздуха составит 38-47 градусов. На юге ожидаются пыльные бури.

Только во второй половине дня температура начнет снижаться с постепенным поступлением более холодного и влажного воздуха.

Более существенное облегчение почувствуется завтра. на побережье и в Негеве ожидается туман. Тем не менее, уже с понедельника снова начнется подъем температуры и жара.

Синоптики предсказывают, что сегодня температура воздуха в Иерусалиме дойдет до 40 градусов, в Тель-Авиве - до 38, в Беэр-Шеве - до 45, в Хайфе - до 38, в Тверии - до 45 и в Эйлате - до 42.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинструктировал Совет Национальной Безопасности, министерство иностранных дел и министерство иностранных дел о необходимости координации действий в привлечении международной поддержки при тушении пожаров от дружественных государств - Кипра, Греции и Италии.

23 мая пожары сосредоточились в двух районах. Там зарегистрировано около 80 возгораний, на тушении работали 200 человек. Министр Гилад заявил, что на настоящий момент нет никаких свидетельств того, что пожары стали результатом умышленных поджогов.

Ущерб от пожаров оказался больше, чем представлялось в начале. В Мево Модиин сгорело до 40 домов - из 50. Огонь распространялся очень быстро и тысячи жителей были эвакуированы из Шилат, Кфар Рут, Неот Кедумим, Бейт Нехемия и Кфар Даниэль. Пожарным помогали солдаты службы тыла и гражданские цистерны.

Второй район пожаров находился близ Иерусалима, в районе кибуца Харель. 18 домов в кибуце загорелись, жители были эвакуированы. также были эвакуированы жители Мошав Таром.

Полиция охраняет пострадавшие населенные пункты для того, чтобы предотвратить разграбление домов и, одновременно, не допустить возвращения жителей до тех пор, пока опасность не миновала.

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