Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

26 июня 2019 20:07 (UTC+04:00)

Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти говорят, что внесли коррективы в процедуры посадки самолетов, и заверяют, что ни одного чрезвычайного происшествия по этой причине не было.

"Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени - диспетчирования воздушным движением", - говорится в сообщении.

Управление добавило, что проблема присутствует во всем воздушном пространстве Израиля, к поиску ее причин и способов решения подключены все профильные службы.

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