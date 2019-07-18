Побит рекорд потребления электричества в Израиле

Электрическая Компания Израиля сообщает, что днем, 17 июля, побит рекорд всех времен по потреблению электричества в стране, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

На пике в Израиле спрос составлял 13 410 мегаватт.

Прошлый рекорд был зарегистрирован в январе этого года – 13 058 мегаватт.

В заявлении предприятия говорится: “Электрическая компания осуществила обширную кампанию по реновации и модернизации, с тем, чтобы полностью удовлетворить спрос на электричество в летние месяцы”.

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