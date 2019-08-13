Найдены следы завоевания древнего Иерусалима

Израильские ученые обнаружили следы массовой битвы при завоевании древнего Иерусалима Вавилонией в 587-586 годах до нашей эры, передает Trend cо ссылкой на Mignews.com.

По данным Phys.org, во время раскопок были найдены скифские наконечники от стрел, лампы, украшения из золота и серебра.

Исследователи считают, что найденное месторождение можно связать с завоеванием Иерусалима из-за уникального сочетания артефактов и материалов – глиняной посуды, обожженной древесины и пепла.

"Мы знаем, где проходила древняя оборонительная линия, поэтому мы знаем, что находимся в городе. Это не какой-то захороненный участок, а юго-западный район города железного века. В VIII веке до н. э. городская территория простиралась от района "города Давида" до юго-востока и до западного холма, где мы копаем", – рассказали ученые.

Так, скифские наконечники стрел в VII-VI века использовались вавилонскими воинами. А пепельный слой, покрывающий местность, служит доказательством разграбления и уничтожения города. Кроме того, была найдена золотая серьга в форме колокольчика, нижняя часть которой была выполнена в форме грозди винограда. Это может указывать на богатство людей, которые жили в осажденном Иерусалиме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.