Найдены следы завоевания древнего Иерусалима

13 августа 2019 10:08 (UTC+04:00)

Израильские ученые обнаружили следы массовой битвы при завоевании древнего Иерусалима Вавилонией в 587-586 годах до нашей эры, передает Trend cо ссылкой на Mignews.com.

По данным Phys.org, во время раскопок были найдены скифские наконечники от стрел, лампы, украшения из золота и серебра.

Исследователи считают, что найденное месторождение можно связать с завоеванием Иерусалима из-за уникального сочетания артефактов и материалов – глиняной посуды, обожженной древесины и пепла.

"Мы знаем, где проходила древняя оборонительная линия, поэтому мы знаем, что находимся в городе. Это не какой-то захороненный участок, а юго-западный район города железного века. В VIII веке до н. э. городская территория простиралась от района "города Давида" до юго-востока и до западного холма, где мы копаем", – рассказали ученые.

Так, скифские наконечники стрел в VII-VI века использовались вавилонскими воинами. А пепельный слой, покрывающий местность, служит доказательством разграбления и уничтожения города. Кроме того, была найдена золотая серьга в форме колокольчика, нижняя часть которой была выполнена в форме грозди винограда. Это может указывать на богатство людей, которые жили в осажденном Иерусалиме.

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