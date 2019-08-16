Нетаниягу и Германия обсуждают материальную помощь евреям

16 августа 2019 16:33 (UTC+04:00)

"Мы контактируем с правительством Германии по вопросу предоставления материальной помощи пережившим Холокост в дополнение к выделяемым нами прибавкам к пособию, сказал Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху, сообщает Trend cо ссылкой на Mignews.com.

Правительство Германии известило нас о том, что будет дополнительно выплачивать сотни евро в месяц тысячам человек, которые пережили Холокост. Это важно, люди это заслужили. Я благодарю правительство Германии".

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