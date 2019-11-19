Средства ПВО Израиля перехватили четыре запущенные по Голанским высотам ракеты

Четыре ракетных снаряда были запущены во вторник с территории Сирии по Голанским высотам, все они перехвачены израильской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Четыре ракеты были запущены из Сирии в направлении северной части Израиля, - отмечается в заявлении. - Мы можем подтвердить, что все четыре [снаряда] были перехвачены в небе израильскими средствами ПВО".

Незадолго до этого на территории Голанских высот сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие местных жителей о возможных ракетных обстрелах.

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