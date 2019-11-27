Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в среду в крупном городе Ашкелон на юге Израиля, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сирены воздушной тревоги сработали в Ашкелоне", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Во вторник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

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