Нетаньяху: Бразилия намерена перенести свое посольство в Иерусалим в 2020 году

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье на церемонии открытия торгового представительства Бразилии в Иерусалиме, что перенос бразильского посольства из Тель-Авива в этот город ожидается в 2020 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Открытие офиса правительства Бразилии по торговле, технологиям и инновациям здесь, в Иерусалиме, происходит в соответствии с нашими договоренностями об укреплении отношений между Израилем и Бразилией. И это происходит здесь сегодня в рамках намерения президента [Бразилии Жаира] Болсонару перенести посольство в Иерусалим в следующем [2020-м] году", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.

В марте 2019 года МИД Бразилии заявил, что в Иерусалиме будет открыто торговое представительство с дипломатическим статусом как отделение посольства, которое само пока остается в Тель-Авиве. Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В ходе своей избирательной кампании, а также сразу после избрания он заявлял о намерении перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.