Нетаньяху: Бразилия намерена перенести свое посольство в Иерусалим в 2020 году

16 декабря 2019 00:02 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье на церемонии открытия торгового представительства Бразилии в Иерусалиме, что перенос бразильского посольства из Тель-Авива в этот город ожидается в 2020 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Открытие офиса правительства Бразилии по торговле, технологиям и инновациям здесь, в Иерусалиме, происходит в соответствии с нашими договоренностями об укреплении отношений между Израилем и Бразилией. И это происходит здесь сегодня в рамках намерения президента [Бразилии Жаира] Болсонару перенести посольство в Иерусалим в следующем [2020-м] году", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.

В марте 2019 года МИД Бразилии заявил, что в Иерусалиме будет открыто торговое представительство с дипломатическим статусом как отделение посольства, которое само пока остается в Тель-Авиве. Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В ходе своей избирательной кампании, а также сразу после избрания он заявлял о намерении перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выброшенную на побережье Бразилии нефть могло принести от берегов Африки
В мире 15 декабря 09:51
Все первые партии второго раунда Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью
Израиль 14 декабря 20:27
Четверо водителей такси-агрегатора убиты в Бразилии
Другие страны 14 декабря 06:44
Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом
Израиль 12 декабря 16:23
Боливия отменила визы для граждан Израиля и США ради развития туризма
Другие страны 12 декабря 13:50
Кнессет назначил повторные выборы в Израиле на 2 марта 2020 года
Израиль 12 декабря 07:22
Лента новостей
"Манчестер Сити" разгромил на выезде "Арсенал" в матче чемпионата Англии
Спорт 15 декабря 23:46
Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена
В мире 15 декабря 23:35
Эрдоган: Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для США
Турция 15 декабря 23:16
Президент Турции посетит Швейцарию и Малайзию
Турция 15 декабря 23:01
Токаев поддержал идею переименовать Алматы
Казахстан 15 декабря 22:45
В Бангладеш десять человек погибли при пожаре на фабрике вентиляторов
Другие страны 15 декабря 22:25
В Афганистане трое полицейских убиты при нападении боевиков на КПП
Другие страны 15 декабря 22:09
В Азербайджане откроются малые предприятия в сфере промышленного производства
Бизнес 15 декабря 22:00
25 человек пострадали в ДТП с автобусом в России
Россия 15 декабря 21:55