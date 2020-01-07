Израиль утвердил планы строительства около 2 тыс. домов в поселениях

Израильские власти утвердили планы строительства 1936 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в понедельник правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), специализирующаяся на мониторинге израильской поселенческой деятельности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе заседаний 5 и 6 января совет по планированию израильской гражданской администрации Западного берега утвердил планы строительства 1936 единиц жилья в поселениях", - говорится в заявлении правозащитников.

Из утвержденных строений 786 домов для поселенцев прошли окончательную стадию согласования, остальные дома продвинулись на первый из пяти этапов планирования, добавили в "Шалом ахшав". По данным этой организации, Израиль в 2019 году утвердил планы возведения 8337 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, что почти в полтора раза больше, чем в 2018 году, когда были согласованы 5618 квартир и домов для поселенцев.

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