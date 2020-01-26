Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США

26 января 2020 00:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг заявил, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.

"В течение трех лет я разговаривал с президентом Трампом и его командой о наших наиболее насущных потребностях в области безопасности и национальных интересов, которые должны быть включены в любой план политического урегулирования... Поэтому я надеюсь, что мы стоим перед историческим моментом в истории нашей страны", - заявил Нетаньяху в видеообращении, которое он опубликовал в социальных сетях в субботу вечером.

"Я отправляюсь в Вашингтон с чувством великой миссии, большой ответственности и открывшихся прекрасных возможностей ", - добавил он.

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