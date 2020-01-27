В ООН надеются, что Израиль примет участие в Конференции по ОМУ

Заместитель генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу, надеется, что Израиль примет участие в Конференции по созданию зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ноябре в Нью-Йорке прошла первая сессия конференции. В ней отказались участвовать США и Израиль. Следующая сессия пройдет 16-20 ноября 2020 года под председательством Кувейта.

Накамицу отметила, что первая сессия конференции прошла весьма успешно и превзошла ожидания всех.

"Участвующие страны полностью привержены открытому и инклюзивному процессу. Процесс не закрыт для Израиля и США. На самом деле в свое политической декларации страны-участницы вновь подтвердили, что все государства региона приглашаются к тому, чтобы стать частью процесса", - сказала Накамицу в интервью РИА Новости.

"Так что мы весьма надеемся, что в итоге они, я имею в виду в частности Израиль, смогут принять участие и мы приложим все усилия, чтобы так и произошло", - добавила она.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.