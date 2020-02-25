Международной ассоциацией "АзИз" к 28-ой годовщине Ходжалинской трагедии выпущен сборник "Крик"

БАКУ /Trend/ - Каждый год, международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз", проводит различные акции посвящённые трагедии, имевшей место в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, где от рук армянских националистов погибло 613 мирных жителей, среди которых старики, женщины и дети.

Специально к 28-ой годовщине Ходжалинской трагедии, международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", был выпущен сборник "Крик", куда вошли "Карабахские рассказы" известной азербайджанской писательницы Гюнель Анаргызы и венка сонетов "Плач по Карабаху" чешской поэтессы азербайджанского происхождения Лейлы Бегим.

Презентация сборника прошла в самой большой русской библиотеке на всём Ближнем Востоке, в столице Израиля – городе Иерусалиме. Специально для участия в серии мероприятий, посвящённых этой скорбной дате, в Израиль приехали авторы сборника. Кроме самих авторов, почётным гостем был депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.

Ведущая вечера, директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) "АзИз" - Егяна Сальман, рассказала о том что, данная презентация, организованная международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", проходит в русле мероприятий, проводимых по всему миру компанией "Justice for Khojaly" с целью рассказать всему миру правду о злостных деяниях армянских захватчиков, в результате которых ценою жизней тысяч невиновных людей было оккупировано 20% исконно азербайджанских территорий, в том числе Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.

Затем она поочерёдно предоставила слово авторам сборника "Крик".

Рассказав гостям о проекте, директор Бакинского Книжного Центра (Baku Book Center), писательница Гюнель Анаргызы подчеркнула, что презентация сборника "Крик" посвящена 28-й годовщине Ходжалинской трагедии. Она также отметила, что, начиная с 2013 года, проект "Cry" ("Плач") реализуется в различных странах мира.

Присутствовавший на вечера режиссёр Ефим Абрамов, прочёл рассказ Гюнель Анаргызы "Письмо папе", который вошёл в цикл "Карабахские рассказы".

Соавтор сборника, поэтесса Лейла Бегим Лейла Бегим поблагодарила ассоциацию "АзИз" за издание сборника "Крик" и прочла отрывок из венка сонетов "Плач по Карабаху".

А на следующий день, на митинге в роще "Ходжлы 613", в Президентском лесу состоялась повторная презентация сборника. Присутствовавший на митинге депутат Кнессета Марк Ифраимов выразил искреннее сожаление и надежду, что Нагорно-Карабахский конфликт найдёт своё справедливое решение в ближайшее время. "613 жертв Ходжалы напоминают мне о 613 заповедях Торы. И я хочу пожелать, чтобы как 613 заповедей объединяют еврейский народ на земле Израиля, пусть 613 жертв станут объединяющим символом азербайджанского народа на пути к териториальной целостности и процветанию" - сказал Марк Ифраимов. (смотреть видео выстуления Марка Ифраимова)

По окончании обоих мероприятий, все желающие получили сборник «Крик» в подарок, с автографами обеих авторов.

Еще одна презентация сборника изданного ассоциацией "АзИз" состоится 25 февраля в Москве в Еврейском музее и центре толерантности.