У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус

У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственная телерадиокомпания "Кан".

"В Израиле подтверждён первый пациент с коронавирусом. Это человек, который вернулся из Италии и почувствовал себя плохо", - цитирует телерадиокомпания заявление генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан-това.

В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полётов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такие же меры действую в отношении прибывающих из Японии и Южной Корее, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.