В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 344 человек

Число израильтян, у которых диагностировано заражение новым коронавирусом, достигло 344. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, на 15.00 понедельника число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 344 человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.

После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.