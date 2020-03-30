Биньямин Нетаньяху решил находиться в изоляции до завершения проверки по коронавирусу

Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования в связи с заражением коронавирусом советника. Об этом сообщила в понедельник его канцелярия, отметив, что самоизолируются также лица из ближайшего окружения и. о. руководителя кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр принял решение, что он и его ближайшее окружение останутся в изоляции до завершения проверки. В соответствии с ее результатами министерством здравоохранения и личным врачом премьер-министра будет назначена дата прекращения изоляции", - говорится в сообщении.