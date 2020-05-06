Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты
Армия Израиля нанесла в ночь на среду удары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.
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