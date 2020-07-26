Израильская армия сообщила о крушении своего беспилотника на юге Ливана
Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье о крушении малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Ливана. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Некоторое время назад во время оперативной деятельности у границы с Ливаном беспилотник израильской армии упал на ливанской территории", - говорится в сообщении.
"Риска утечки информации нет", - уточнили в армейской пресс-службе.
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