Израильская армия сообщила о крушении своего беспилотника на юге Ливана

Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье о крушении малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Ливана. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад во время оперативной деятельности у границы с Ливаном беспилотник израильской армии упал на ливанской территории", - говорится в сообщении.

"Риска утечки информации нет", - уточнили в армейской пресс-службе.