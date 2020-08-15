Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Израиля нанесла удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск над израильской территорией воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом сообщила в пятницу армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию мы только что нанесли удар по комплексу военно-морских сил ХАМАС, подземной инфраструктуре и наблюдательным пунктам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

11 августа Израиль закрыл до дальнейшего распоряжения грузовой переход "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. 12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 8 морских миль (около 15 км). Эти меры стали ответом на запуск над израильской территорией воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой, который возобновился после длительного перерыва на прошлой неделе. В результате подобной деятельности радикалов из сектора Газа в Израиле было зафиксировано уже несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало, отметила израильская радиостанция Kan.

В общей сложности ВВС Израиля уже пять раз за этот месяц поразили военные объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.