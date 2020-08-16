Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений

Бахрейн и Оман могут стать следующими странами Персидского залива, которые последуют за Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и нормализуют отношения с Израилем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил в воскресенье израильский министр разведки Эли Коэн.

"Вслед за этим соглашением с ОАЭ последуют новые, как с большим количеством стран Персидского залива, так и с мусульманскими странами Африки", - сказал он армейскому радио.

"Я думаю, что Бахрейн и Оман определенно стоят на повестке дня, - отметил Коэн. - Кроме того, по моей оценке, есть шанс, что уже в наступающем году будет заключено мирное соглашение со странами Африки, главным из которых является Судан".

И Бахрейн, и Оман высоко оценили ранее заключенное ОАЭ соглашение с Израилем о нормализации отношений, хотя заявлений о планах последовать примеру ОАЭ не последовало.

13 августа Израиль и ОАЭ объявили, что нормализуют дипломатические отношения и установят новые широкие связи.