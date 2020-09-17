"Эль-Аль" возобновит работу с 21 сентября

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что возобновит работу с 21 сентября, когда начнется обслуживание грузовых маршрутов в Шанхай, Мумбаи и Гонконг, а также отдельных чартерных рейсов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

С 1 октября начнется обслуживание регулярных рейсов в Афины, и чартерных рейсов в Грецию и Хорватию. С 12 октября возобновятся полеты в Нью-Йорк, Лондон и Париж.

Напомним, что накануне авиакомпания провела дополнительную эмиссию акций, мобилизовав 150 миллионов долларов и сменив владельца контрольного пакета акций.