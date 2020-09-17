"Эль-Аль" возобновит работу с 21 сентября
Авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что возобновит работу с 21 сентября, когда начнется обслуживание грузовых маршрутов в Шанхай, Мумбаи и Гонконг, а также отдельных чартерных рейсов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
С 1 октября начнется обслуживание регулярных рейсов в Афины, и чартерных рейсов в Грецию и Хорватию. С 12 октября возобновятся полеты в Нью-Йорк, Лондон и Париж.
Напомним, что накануне авиакомпания провела дополнительную эмиссию акций, мобилизовав 150 миллионов долларов и сменив владельца контрольного пакета акций.
Лента новостей
МИД Беларуси проинформирован о незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана ливанскими и сирийскими армянами
Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Азербайджане изменились требования по созданию сайтов госорганов в связи с соблюдением норм государственного языка