Арабо-израильский мир: будет ли он искренним

На церемонии подписания мирных соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: «Этот день - день исторического поворота. Он знаменует собой новый рассвет мира».

Практически все согласны с первой частью его слов. По поводу «рассвета мира» пока есть сомнения.

Больше всего удивили арабы. Фигурально говоря, еще вчера они были непримиримыми оппозиционерами по отношению к еврейскому государству. Что изменилось?

Изменилась позиция США.

Политика отхода от тотального контроля над Ближним Востоком в целом, и регионом Персидского залива в частности, проводимая президентом Трампом, говорит о том, что спустя 40 лет внешнеполитическая концепция, вошедшая в историю под названием «доктрина Картера», и объявлявшая регион Персидского залива зоной жизненно важных интересов для Соединенных Штатов, теряет свою актуальность.

США сами превратились в одну из крупнейших нефтедобывающих стран в мире, и ближневосточная нефть более не представляет для них повышенный интерес.

Теперь, по мнению Белого дома, это бремя, требовавшее от США огромных усилий и многомиллиардных финансовых затрат, должны нести те, для кого нефть Персидского Залива продолжает оставаться жизненно необходимым товаром, а также те, кому нужна защита от агрессивных соседей.

Будучи в курсе меняющейся конфигурации сил, региональные игроки вполне предсказуемо пытаются создать для себя максимально комфортные условия существования и развития.

В этом контексте тезис о мусульманском единстве и солидарности против «сионистского врага» разбился о прагматизм лидера ОАЭ Мухаммеда Бен Заида.

За десятилетия противостояния арабских стран и Израиля, включая несколько проигранных войн, палестинский вопрос не продвинулся вперед ни на миллиметр, принеся арабам лишь горечь поражений и разочарование.

Решением же о налаживании отношений с Израилем Мухаммед Бен Заид, образно говоря, за один день добился приостановки на несколько лет аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

В то же время долгосрочный мир и сотрудничество с Израилем обещает нефтяным монархиям Залива доступ к знаниям и технологиям, в том числе, возможно, и военным, на фоне начала конца нефтяной эры, а также на фоне их опасений по поводу иранской экспансии в регионе.

Израиль, в свою очередь, снимает с себя тяжелый моральный груз – 70-летнюю блокаду крайне враждебного арабского окружения.

Для кого изменение баланса сил в виде арабо-израильского сближения является плохой новостью, так это для Ирана.

Экономически Иран остался почти в одиночестве. Теперь же, если вслед за ОАЭ и Бахрейном и другие арабские страны перейдут от конфронтации к сотрудничеству с Израилем, это может привести и к политической изоляции Тегерана в регионе, в чем Исламская Республика совершенно не заинтересована.

Пожалуй, единственным препятствием к «рассвету мира» может стать «арабская улица», особенно если кто-то намеренно начнет ее к этому подталкивать.

Но и это преодолимо.

Главным же во всей этой истории остается вопрос, ответ на который придет только со временем: будет ли арабо-израильский мир честным и искренним.