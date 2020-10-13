Сегодня кабинет министров Израиля обсудит план выхода из режима общего карантина

В Израиле кабинет министров по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса обсудит план выхода из режима общего карантина. Ранее сообщалось, что министр финансов Исраэль Кац ("Ликуд") и министры от блока "Кахоль Лаван" выступают за начало реализации плана выхода из карантина с воскресенья, 18 октября. Ожидается, что решение будет принято вечером, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (судя по данным на утро 13 октября, не достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

Накануне министерство здравоохранения представило подробный план выхода из карантина. В уточненном плане порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов (а не на 7 этапов, как было первоначально), переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.