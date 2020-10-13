Дефицит госбюджета Израиля с начала года превысил 100 миллиардов шекелей

Главный аудитор министерства финансов Израиля Рони Хизкиягу опубликовал отчет о реализации государственного бюджета по состоянию на конец сентября, включая отчет о реализации программ экономической помощи, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Государственный бюджет на 2020 год (до 23 декабря 2020 года) составляет, после увеличения на 11 миллиардов шекелей, 410,8 миллиарда шекелей. При этом, поскольку закон о государственном бюджете на 2020 год не был принят Кнессетом, речь идет о продолжении действия закона о госбюджете на 2019 год (сформированном в 2017 году и утвержденном в начале 2018 года).

Согласно отчету, в сентябре дефицит государственного бюджета составил 14,9 миллиарда шекелей, а с начала года – 102,4 миллиарда шекелей (в 2019 году за первые три квартала дефицит госбюджета составлял 31,1 млрд шекелей). Дефицит за последние 12 месяцев составил 123,5 млрд шекелей или 9,1% от ВВП. Согласно прогнозам, к концу года он вырастет до 13%-14% от ВВП.

Для финансирования дефицита госбюджета в сентябре были мобилизованы 23,9 миллиарда шекелей посредством размещения облигаций на внутреннем рынке, и 0,5 миллиарда шекелей посредством размещения облигаций за границей.

Расходы правительства в сентябре составили 43,2 миллиарда шекелей, из которых 5,7 миллиарда шекелей пошли на обслуживание и погашение долговых обязательств, 30,7 млрд – на гражданские министерства и 6,8 млрд – на оборонные структуры.

Совокупные расходы с начала года составили 336,1 млрд шекелей, из которых 23,1 млрд были потрачены на оплату процентов по государственным облигациям. Расходы на программы по борьбе с коронавирусом составили 42,9 миллиарда шекелей из квоты в 57,9 млрд шекелей.

Расходы оборонных структур с начала года сократились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а при нейтрализации расходов на борьбу с эпидемией – на 1,8%. В то же время расходы социальных министерств выросли на 19,5% (на 1,3% без учета средств на борьбу с эпидемией), а экономических министерств – на 16,7% (на 3,5%) без учета средств на борьбу с эпидемией). Доходы правительства в сентябре составили 28,3 млрд шекелей, а с начала года – 233,7 млрд шекелей, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (без учета инфляции).

Налоговые поступления в сентябре составили 28 млрд шекелей, в том числе 14,3 млрд шекелей прямых налогов и 13,2 млрд шекелей косвенных налогов. Пошлины и сборы принесли в госказну еще 400 млн шекелей.

С начала года налоговые поступления составили 230,3 млрд шекелей, что на 4% меньше показателя прошлого года. Поступления от прямых налогов сократились на 2,2%, а от косвенных налогов – на 6%. Доходы от пошлин и сборов снизились на 7,9%.

Другие доходы государства сократились с 19,3 млрд шекелей до 3,4 млрд шекелей. Основной причиной столь резкого сокращения стал отказ Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми") передавать государству остаток собранных средств.

Из программ экономической помощи на общую сумму 141,2 млрд шекелей (включая ссуды под гарантии государства) к концу сентября были потрачены 80 млрд шекелей. В частности, на систему здравоохранения были потрачены 11,6 млрд шекелей из выделенных 15,4 млрд шекелей, на программы социальной безопасности – 30,4 млрд шекелей из 47,9 млрд шекелей, на поддержку предпринимательского сектора – 36,6 млрд шекелей из 73,3 млрд шекелей, а на инвестиции в развитие экономики – 1,4 млрд шекелей из 4,6 млрд шекелей.