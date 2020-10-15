Биньямин Нетаньяху с трибуны Кнессета призвал Ливан к мирным переговорам

В четверг, 15 октября, на пленарном заседании Кнессета Израиля состоится ратификации соглашения о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Открывая заседания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в соглашении с ОАЭ нет никаких "секретных приложений" и что за ОАЭ и Бахрейном последуют и другие арабские страны.

В частности, Нетаньяху обратился с трибуны Кнессета к правительству Ливана, призвав Бейрут продолжить переговоры с Израилем о морских границах и перейти к переговорам о мире.