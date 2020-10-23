Израиль поразил военные позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет

Израиль нанес авиаудар по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону еврейского государства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"В ответ на две ракеты, запущенные сегодня вечером из сектора Газа по Израилю, наши ВВС поразили военные позиции ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении военных.

Ранее в четверг палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю. Одна из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", вторая упала в незаселенной местности. О пострадавших или ущербе информации не поступало.