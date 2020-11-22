Израиль поразил военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Израильские истребители и вертолеты нанесли в воскресенье удары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории Израиля в субботу вечером. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее из сектора Газа по территории Израиля была выпущена ракета. В ответ истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в ходе атаки были поражены два объекта по производству ракет, подземные структуры и учебный комплекс морских сил движения ХАМАС", которое Армия обороны Израиля считает "ответственным за все события, происходящие в секторе Газа". Военные отметили, что "продолжат решительно действовать по мере необходимости против любых попыток нанести ущерб гражданскому населению или суверенитету Израиля".