Wizz Air запускает бюджетные полеты из Израиля в Абу-Даби

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, "дочка" венгерского бюджетного авиаперевозчика Wizz Air анонсировала начало полетов на маршруте между Израилем и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах с 15 февраля текущего года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Стоимость полета в одном направлении – от 80 шекелей в зависимости от даты и типа билета.

Ранее Wizz Air Abu Dhabi, являющаяся совместным проектом Wizz Air и национального фонда Абу-Даби, анонсировала полеты из Абу-Даби в Афины и в Салоники.