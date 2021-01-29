В Нью-Дели около посольства Израиля прогремел взрыв

В пятницу, 29 января, около посольства Израиля в Нью-Дели прогремел взрыв. Индийские СМИ сообщают, что рядом со зданием дипмиссии повреждены несколько автомобилей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Издание IndianExpress передает, что взрыв на улице Абдул Калам прогремел примерно в 17:15 по местному времени.

Местная полиция передает, что сработало самодельное взрывное устройство очень малой мощности. По предварительной оценке, такой взрыв не мог причинить существенного ущерба. У трех автомобилей выбиты стекла.