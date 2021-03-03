"Эль-Аль" намерен осуществлять ежедневные рейсы из Нью-Йорка

После решения правительства о том, что со следующей недели квота на въезд и выезд из Израиля составит тысячу человек в сутки, авиакомпания "Эль-Аль" подала прошение об осуществлении ежедневных рейсов из Нью-Йорка, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Еще три рейса будут осуществлять американские авиакомпании. Таким образом, уже на следующей неделе из Нью-Йорка в Тель-Авив могут прилететь около 10 тысяч человек.

Напомним, вечером 2 марта правительство Израиля приняло решение существенно сократить полномочия комиссии по исключительным случаям и с воскресенья, 7 марта, увеличить квоту на въезд в Израиль до 3000 человек в сутки (как через аэропорт Бен-Гурион, так и через наземные пограничные переходы). В первую неделю ограничение составит 1000 человек в сутки. Рейсы будут осуществляться из четырех городов – Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Киева.