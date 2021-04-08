Израиль призвал к глубоким реформам в агентстве ООН для помощи палестинским беженцам

Возобновление помощи США Палестине по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно сопровождаться глубокими реформами в этой организации и изменениями в принципах ее работы. Такой призыв содержится в заявлении МИД еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Израиля заключается в том, что организация БАПОР в ее нынешнем виде увековечивает [палестино-израильский] конфликт и не способствует его разрешению. Поэтому возобновление помощи БАПОР должно сопровождаться существенными и необходимыми изменениями в характере, целях и поведении этой организации", - говорится в документе.