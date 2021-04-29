Израиль согласился на возобновление переговоров по морской границе с Ливаном

Власти Ливана получили уведомление, что Израиль согласился вернуться за стол переговоров по определению границы эксклюзивных экономических зон между странами.

Как сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар", посольство США в Бейруте сообщило начальнику генерального штаба армии Ливана Жосефу Ауну о возможности провести новый раунд переговоров в ближайший понедельник, 3 мая, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, что минувшей зимой Израиль и Ливан провели несколько раундов переговоров при посредничестве США, однако Израиль отказался от продолжения переговоров после того, как Ливан выдвинул претензии на дополнительные территории сверх тех, которые он оспаривал ранее.

Две недели назад заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном заявил, что Вашингтон готов содействовать проведению ливано-израильских переговоров между по спорной морской границе. Хейл отметил важность этих переговоров для Ливана, страдающего от тяжелого экономического кризиса.