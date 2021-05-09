Израильский беспилотник поразил военный пост ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Израильский беспилотник нанес в воскресенье удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня ночью террористы в секторе Газа запустили ракету по Израилю. В ответ наш [Армии обороны Израиля] летательный аппарат нанес удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.