Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС в Газе

Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был атакован израильской ракетой. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, дом в результате атаки был разрушен, где находился в это время Синвар, не сообщается.

В субботу ВВС Израиля разрушили дом заместителя главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Халила аль-Хайи, выпустив несколько ракет по жилому дому в районе Эт-Туфах в городе Газа. В операции были задействованы разведывательные и боевые самолеты.

13 мая израильские самолеты нанесли удар по дому главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Сам Хания в момент атаки отсутствовал в здании.

Израиль не раз разъяснял свою позицию, что главной целью ударов по сектору Газы являются лидеры ХАМАС, а также здания, где хранится военное оборудование или с которых наносятся удары по израильским городам.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 150, в том числе 40 детей.