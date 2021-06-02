Коронавирус в Израиле: За сутки несколько десятков зараженных, умер один больной COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839511 (+28 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 338 (-2) человек.

6413 (+1) заболевших COVID-19 умерли.

832760 (+29) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 25476 тестов.

87 (-6) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 46 (-2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 32 (-5) из них в критическом состоянии, 31 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,65.

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".