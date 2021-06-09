В армии Израиля отказались комментировать сообщения о ракетном ударе в Сирии

Представитель Армии обороны Израиля отказался в среду комментировать сообщения СМИ об израильской ракетной атаке на наземные объекты, расположенные к югу от Дамаска, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку израильских ВВС на наземные объекты, расположенные к югу от столицы страны. По его информации, израильские ракетные удары были нанесены из ливанского воздушного пространства в 00:36 (GMT+4), в результате атаки нанесен "только материальный урон".