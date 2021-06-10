Коронавирус в Израиле: Зараженных около 200

Утром в четверг, 10 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. 8-9 июня минздрав не публиковал "коронавирусные отчеты", сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839624 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 208 (+13 по сравнению с 7 июня) человек.

6428 (+10 с 7 июня) заболевших COVID-19 умерли.

832988 (+24 с 7 июня) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 18069 тестов.

61 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 33 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 22 из них в критическом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,86. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".