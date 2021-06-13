Депутаты Кнессета проголосуют за кабмин Израиля и изберут нового спикера

Кнессет (парламент Израиля) соберется в воскресенье на специальное заседание в 16:00 (совпадает с московским) для голосования по утверждению состава сформированного по итогам выборов 23 марта правительства, выборов нового спикера палаты и присяги министров во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила парламентская пресс-служба.

"В соответствии с решением организационной комиссии Кнессет соберется в воскресенье в 16:00 на специальное пленарное заседание для избрания спикера Кнессета 24-го созыва и утверждения формирования 36-го правительства страны во главе с депутатом Нафтали Беннеттом", - говорится в сообщении. "Затем глава правительства, ротационный глава правительства и министры принесут присягу верности Государству Израиль", - добавили в пресс-службе.

2 июня лидер партии "Еш атид" Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию по итогам выборов 23 марта. В правительство вошли партии "Еш атид" Лапида, "Ямина" Нафтали Беннета, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Новая надежда", левые партии "Авода", "Мерец" и арабская "Раам". В соответствии с подписанными коалиционными соглашениями Беннет, если кабмин будет утвержден Кнессетом, станет на первые два года премьер-министром, а Лапид будет альтернативным премьером в ротации и сменит Беннета на посту после истечения его срока.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился нынешний премьер Биньямин Нетаньяху. Ему первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов. Нетаньяху руководит правительством Израиля бессменно с 2009 года и будет премьером до момента приведения к присяги нового кабмина.

Все вместе восемь партий, входящих в коалицию Лапида - Беннета, контролируют минимальное большинство в 61 из 120 парламентских мандатов, а отказ всего двух депутатов от голосования в поддержку списка министров может привести к тому, что коалиция не пройдет, а в Израиле через 90 дней состоятся пятые за два с половиной года парламентские выборы.