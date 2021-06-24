Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 24 июня, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,123% и составил 3,253 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,072% и составил 3,886 шекеля за €1.