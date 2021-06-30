Генконсульство Израиля открылось в Дубае

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял в среду участие в церемонии открытия генерального консульства еврейского государства в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера мы открыли посольство в Абу-Даби, сегодня открываем консульство в Дубае. То, что мы открываем сегодня, - не только консульство, но и центр сотрудничества. Место, которое символизирует нашу [Израиля и ОАЭ] способность мыслить вместе, вместе развиваться, вместе менять мир", - заявил на церемонии Лапид, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

"Мир, который мы отмечаем сегодня, установлен не между правительствами и лидерами, а между людьми и странами. Таков наш взгляд на вещи, и именно поэтому мы стоим здесь сегодня", - сказал Лапид.

Он также сообщил, что посетил в среду израильский павильон на готовящейся к открытию осенью этого года международной выставке в Дубае. "Сегодня мы увидели, как продвигается подготовка к выставке "Экспо-2020". Это прекрасный пример того, как идеи становятся реальностью, а инициативы - реальными изменениями на местах", - подчеркнул Лапид.

Во вторник начался первый в истории официальный визит главы МИД Израиля в ОАЭ. В Абу-Даби 29 июня Лапид открыл посольство, провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, после чего стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.