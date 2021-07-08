Валютные резервы Банка Израиля превысили 200 миллиардов долларов
Банк Израиля приобрел за первое полугодие 2021 года 27 миллиардов долларов, в результате чего валютные резервы центробанка впервые превысили отметку в 200 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
На текущий момент валютные резервы составляют 48,8% от ВВП страны.
Только в июне Банк Израиля закупил 3,166 миллиарда долларов. Причины столь массовой закупки валюты – необходимость компенсировать приток валюты от добычи газа, а также попытка сдержать укрепление курса шекеля.
Напомним, что в начале года Банк Израиля обязался приобрести 30 миллиардов долларов, однако почти вся сумма уже приобретена в первом полугодии.
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