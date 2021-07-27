На месте легендарной электростанции "Рединг" в Тель-Авиве будет построен жилой комплекс

В течение шести ближайших лет электростанция "Рединг", находящаяся к северу от тель-авивского порта, будет разрушена, а на ее месте начнется строительство жилого комплекса на 2400 жилых единиц. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Newru.co.il, сообщает сайт "Мако".

Издание отмечает, что этому решению предшествовала напряженная дискуссия между правительством и мэрией Тель-Авива, входе которой решалась не только судьба легендарной электростанции, построенной и введенной в эксплуатацию еще в период британского мандата, но и вопросы, связанные с обеспечением электричеством северных районов города.

Станция занимает около 1000 дунамов земли в одном из самых востребованных и дорогих мест Израиля, стоимость земельного участка оценивается в 4 миллиарда шекелей.

По данным "Мако", пункт о строительстве жилого комплекса на месте электростанции включен в проект Основного закона, который должен обсуждаться в Кнессете в ближайшие дни.