ЦСБ: 67% израильских семей проживают в собственной недвижимости

Согласно данным исследования, проведенного Центральным статистическим бюро Израиля совместно с налоговым управлением и Ведомством национального страхования, в 2018-2019 годах 67% израильских домохозяйств проживали в собственной недвижимости, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

31% семей проживали в арендованной недвижимости, а еще 2% - в недвижимости, находящейся в чужом владении, но не арендуемой (кибуц, работодатель, друзья и т.д).

Самый высокий процент владения собственной недвижимостью (87%) – среди семей с детьми, старший член которых старше 40 лет, а младший ребенок старше 18 лет. Среди бездетных семей старше 40 лет собственной недвижимостью владеют 83%, среди родителей-одиночек с ребенком старше 18 лет – 74%, среди семейных пар с детьми младше 18 лет – 69%.

Меньше всего квартировладельцев – среди одиночек младше 40 лет (23%) и бездетных пар младше 40 лет (27%).