Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса Novavax

Израиль подписал договор о закупке 5 миллионов доз вакцины против коронавируса с американской компанией Novavax. Вакцину предварительно предстоит одобрить органам правовой регуляции Израиля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Вакцина Novavax, в отличие от уже применяемых в Израиле вакцин Pfizer и Moderna, не основана на технологии mRNA. Таким образом, ее появление в Израиле создаст альтернативную возможность вакцинироваться для тех, кто, по каким-либо причинам, не может или не хочет прививаться вакцинами Pfizer и Moderna.

Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию. Вакцина Novavax дается в двух дозах.

Напомним, переговоры с компанией Novavax были начаты израильским правительством еще осенью 2020 года.