Кабмин Израиля утвердил назначение посла страны в Турции

Правительство Израиля утвердило назначение Ирит Лиллиан послом еврейского государства в Турции. Об этом в воскресенье сообщил израильский премьер-министр Яир Лапид на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров сегодня утвердил назначение нового посла Израиля в Турции Ирит Лиллиан, - написал премьер. - Это еще один важный шаг на пути восстановления дипломатических отношений между Израилем и Турцией, над которым мы работали в течение года".

Кроме того, Лапид указал, что он "на прошлой неделе встретился в Нью-Йорке с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом". По его словам, оба лидера поручили своим администрациям "работать над дальнейшим улучшением политических и экономических отношений" между двумя странами.