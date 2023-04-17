Сын последнего иранского шаха на днях посетит Израиль

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в ближайшие дни прибудет с визитом в Израиль, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба израильского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Иностранного гостя, который до Исламской революции в Иране имел титул наследного принца (шахзаде), примет министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, отмечается в сообщении.

В ходе визита Пехлеви примет участие в официальных церемониях по случаю Дня катастрофы и героизма европейского еврейства, который в этом году в Израиле отмечается с 17 по 18 апреля, отмечается в сообщении.

Кроме того, за время пребывания в Израиле он планирует провести встречи с представителями местных властей, ознакомиться с израильскими технологиями очистки воды, посетить Стену Плача в Иерусалиме, пообщаться с общиной иранских евреев, репатриировавшихся в Израиль, и с приверженцами религии бахаи, возникшей в середине XIX века в Персии и попавшей там под запрет, перечислили в пресс-службе.

Как отметили в правительственной пресс-службе, Пехлеви станет "самым высокопоставленным иранским деятелем из тех, кто когда-либо совершал публичные визиты в Израиль". Израильские власти называют целью этого визита "создание моста между Израилем и иранским народом и выражение совместного сопротивления режиму аятолл". В сообщении дважды отмечается, что Пехлеви является "наследником престола" в Иране.

Министр Гамлиэль, слова которой приводятся в сообщении израильского правительства, считает Пехлеви "олицетворением лидерства, являющегося альтернативой режиму аятолл" в Иране. "Кронпринц <...> отстаивает ценности мира и толерантности, в отличие от экстремистов, которые правят Ираном", - утверждает она. Министр также отметила, что в прошлом народы обеих стран поддерживали добрые отношения. "Сегодня мы делаем первый шаг на пути восстановления отношений между нашими нациями", - добавила Гамлиэль.

В свою очередь Пехлеви, слова которого также приводит пресс-служба израильского правительства, подвергнув жесткой критике действия нынешних властей Ирана, подчеркнул, что многие иранцы помнят о временах мирного и дружеского сосуществования с Израилем. По его мнению, в разрыве этих связей между двумя народами виновата Исламская революция. "Демократический Иран будет стремиться возобновить свои связи с Израилем и нашими арабскими соседями. По моему мнению, этот день ближе, чем когда-либо", - утверждал он.