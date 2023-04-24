Нетаньяху назвал инцидент с наездом автомобиля на прохожих в Иерусалиме терактом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал терактом инцидент в Иерусалиме, где в понедельник автомобиль протаранил группу пешеходов, ранив несколько человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это заявление глава правительства сделал во время церемонии в Иерусалиме, приуроченной ко Дню памяти павших в войнах за Израиль, который в стране начнут отмечать в понедельник после захода солнца. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

"Несколько минут назад неподалеку отсюда была совершена еще одна попытка убийства граждан Израиля. Этот террористический акт, совершенный в этом месте и в этот момент, напоминает о том, что Земля Израильская и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий", - сказал премьер.

"Эти теракты осуществляются с расчетом на то, что нас могут одолеть и вырвать из этой земли. Если бы они могли, то убили бы всех нас. Но не они одолели нас, а мы их. Мы создали великолепную страну с великолепной армией и великолепной полицией, заплатив за это разрывающую душу цену", - добавил Нетаньяху.

Ранее в понедельник пресс-служба израильской полиции сообщила, что автомобиль протаранил пешеходов в центре Иерусалима, в результате чего несколько человек пострадали. Водитель автомобиля нейтрализован, на место событий стянуты силы полиции, указали в пресс-службе.

Согласно последним данным израильской службы скорой помощи, в настоящий момент медики помогают пяти пострадавшим, один из них в тяжелом состоянии. Ранее служба сообщала о трех пострадавших. Как отмечает газета The Jerusalem Post, инцидент произошел в непосредственной близости от рынка Махане-Иегуда - одной из наиболее оживленных торговых зон в центре Иерусалима.