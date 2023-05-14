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Израиль возобновил работу КПП на границе с сектором Газа

Израиль Материалы 14 мая 2023 15:01 (UTC +04:00)
Израиль возобновил работу КПП на границе с сектором Газа

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Израиль вновь открыл в воскресенье контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это произошло после прекращения огня в палестинском анклаве, где с 9 мая израильская армия проводила операцию "Щит и стрела", нанося удары по целям радикальной группировки "Исламский джихад", обстреливавшей израильскую территорию ракетами.

"Министерство обороны Израиля заново открыло КПП "Керем-Шалом" и "Эрез" на границе Израиля и Газы", - говорится в сообщении.

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