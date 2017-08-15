Эмиссар ООН по Кипру официально подал в отставку

15 августа 2017 06:02 (UTC+04:00)

Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде официально подал в отставку спустя месяц после провала переговоров по объединению острова, передает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

"Специальный советник генерального секретаря по Кипру Эспен Барт Эйде официально попросил освободить его от занимаемой должности, чтобы принять участие в предстоящих выборах в законодательные органы власти его страны, Норвегии", - говорится в письменном заявлении Хака.

Эйде проработал эмиссаром по Кипру около трех лет. Будет ли ему найдена замена, в секретариате ООН не уточняют.

Azernews Newspaper
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