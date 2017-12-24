В Колумбии десятки военных пострадали от удара молнии

24 декабря 2017 12:51 (UTC+04:00)

Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу, когда по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука ударила молния, передает РИА Новости.

По данным военных властей, ЧП произошло во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части. "Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им", — говорится в сообщении в твиттере Вооруженных сил Колумбии.

Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил радио Caracol, что солдаты получили ожоги. "Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом", — сказал Рохас.

Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального обследования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Trend Life 22 декабря 04:00
Шесть человек погибли при взрыве в шахте в Колумбии
В мире 6 декабря 07:11
На границе Колумбии и Венесуэлы нашли пять погибших при кораблекрушении
Другие страны 24 ноября 03:38
Колумбия отказалась от участия во встрече ОПЕК+
Энергетика 22 ноября 03:02
На границе Венесуэлы и Колумбии при кораблекрушении пропали десять человек
Другие страны 22 ноября 02:15
В Колумбии 14 человек погибли при падении автобуса в пропасть
В мире 20 ноября 10:01
В Колумбии три человека погибли из-за падения автобуса в пропасть
Другие страны 12 ноября 06:11
В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина весом 12 тонн
Другие страны 9 ноября 03:58
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны 4 ноября 07:11
Трамп продлил на год санкции против колумбийской наркомафии
США 17 октября 04:34
Военные в Колумбии расстреляли девять производителей коки
Другие страны 6 октября 08:09
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Колумбии
Другие страны 1 октября 07:18
В Колумбии задержали десятки членов крупнейшей банды наркоторговцев
Арабские страны 27 сентября 05:05
В Колумбии конфисковали семь тонн кокаина
Другие страны 23 сентября 06:28
Папа Франциск пострадал в ходе поездки на "папамобиле" в Колумбии
Другие страны 10 сентября 20:54
Турция оказала поддержку Колумбии по линии TİKA
Турция 8 сентября 03:19
В Колумбии главарь самого влиятельного наркокартеля готов сдаться властям
Другие страны 5 сентября 20:59
В Колумбии неизвестные напали на миссию ООН, полицейский получил ранения
Другие страны 7 августа 00:09