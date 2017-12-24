В Колумбии десятки военных пострадали от удара молнии

Не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены в субботу, когда по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука ударила молния, передает РИА Новости.

По данным военных властей, ЧП произошло во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части. "Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им", — говорится в сообщении в твиттере Вооруженных сил Колумбии.

Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил радио Caracol, что солдаты получили ожоги. "Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом", — сказал Рохас.

Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального обследования.

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